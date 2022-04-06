Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн и стриминг DAZN хотят в сентябре этого года предложить подписчикам третью часть противостояния суперзвездных боксеров - мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) и казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), сообщает vRINGe.com. Бойцы встречались в 2017 и 2018 годах - первый поединок завершился вничью, а во втором решением победил мексиканец.

По словам бизнесмена, этот вариант останется актуальным только в случае побед этих бойцов в своих весенних поединках: Головкин проведет объединительный бой в среднем весе с чемпионом WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), а "Канело" попытается отобрать такой же титул, но в полутяжелом дивизионе у россиянина Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО).

"Мурата и Бивол в этом уравнении словно две такие огромные банановые кожуры, - улыбается Хирн. - Знаю, что все хотят третий бой между "Канело" и Головкиным, но у обоих очень непростые схватки, в которых очень даже высоки шансы поражения. Начнем с Головкина, ведь его бой уже на этой неделе. Что мы знаем наверняка о GGG? Что он профессионал от и до. Да, возраст поджимает. Но не думаю, что это настолько критично. Износ? Постойте, а какие еще у него были супержесткие бои, кроме двух схваток с "Канело" и боя против Сергея Деревянченко? Вряд ли их было много. Так что и этот фактор не станет решающим. Каким я ожидаю увидеть Головкина? Опасным! Не думаю, что он будет уставшим или пробитым".

Далее Хирн рассуждает о простое Головкина, забывая, что у Мураты он намного продолжительнее: "Допускаю, что из-за простоя Геннадий долго будет входить в бой. Допускаю, что он может проиграть стартовые раунды и существенно уступать в счете до экватора. В тот момент все могут подумать, что это Мурата выглядит просто бомбически. Но я верю, что Головкин сбросит по ходу боя ржавчину, побьет Мурату или даже удосрочит. Верю, что мы получим возможность начать раскрутку настоящего мегабоя. Но все же допускаю, что задача Головкина намного сложнее, чем кажется. Ведь здесь много факторов: перелет, бой на выезде, огромное количество болельщиков Мураты, возраст, продолжительный простой".

Напомним, ранее Хирн удивил высказыванием про Головкина. При этом поражение GGG в весеннем бою лишит смысла уже согласованную на сентябрь трилогию с Альваресом (57-1-2, 39 КО). В этом случае мексиканцу готовы сделать бой за "абсолют".

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