"Канело" задумали сделать бой за "абсолют" в случае поражения Головкина

90-летний глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум готов организовать бой за звание абсолютного чемпиона полутяжелого веса (до 79,4 килограмма) с участием мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), если он 7 мая отберет титул WBA Super у россиянина Дмитрия Бивола, а казахстанец Геннадий Головкин, в свою очередь, 9 апреля уступит японцу Риоте Мурате, что лишит смысла уже согласованную на сентябрь трилогию Альвареса и Головкина, сообщает vRINGe.com.

"Я никогда не обсуждал это с "Канело" или его тренером Эдди Рейносо, - говорит Арум. - У меня с ними дружеские отношения, но до сих пор у меня и мысли не было обсуждать подобное. Возможно, в следующем году или во второй половине текущего, если Головкина побьют, я буду счастлив это обсудить".

Вместе с тем, Арум ожидает разногласия в вопросе с трансляцией:

"Но, опять же, если делать бой за "абсолют" в полутяжелом весе с участием Альвареса, нужно решить, кто будет его транслировать, потому что выбор для этого DAZN, который никто в мире не смотрит, выглядит контрпродуктивным. Я вообще не понимаю их модели. В США, к примеру, они делают PPV по 80 долларов".

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