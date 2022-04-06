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Промоутер Головкина обратился к фанатам перед боем с "суперчемпионом"

Промоутер Головкина обратился к фанатам перед боем с "суперчемпионом"
©instagram.com/tomloeffler1/
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Том Леффлер, промоутер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), опубликовал пост в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

9 апреля в Японии GGG проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), он будет рассчитан на 12 раундов. 

"Середина боевой недели в Токио. 4 дня до боя Головкин - Мурата. Не пропустите бой Головкина, продолжающего свое мировое турне, и посмотрите, сможет ли он снова объединить титулы чемпиона мира. На этот раз поединок пройдет в родной стране Мураты", - написал он в твиттере.

Напомним, изначально их встреча должна была состояться в декабре 2021 года, но была перенесена из-за коронавирусных ограничений в стране. Официально о новой дате было объявлено 3 марта.

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Метки:
Головкин-Мурата Япония Геннадий GGG Головкин Мурата Риота

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