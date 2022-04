Промоутер Головкина обратился к фанатам перед боем с "суперчемпионом"

Том Леффлер, промоутер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), опубликовал пост в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

9 апреля в Японии GGG проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), он будет рассчитан на 12 раундов.

"Середина боевой недели в Токио. 4 дня до боя Головкин - Мурата. Не пропустите бой Головкина, продолжающего свое мировое турне, и посмотрите, сможет ли он снова объединить титулы чемпиона мира. На этот раз поединок пройдет в родной стране Мураты", - написал он в твиттере.

Middle of Fight Week in #Tokyo. 4 days to go in the US for #GGGMurata. Don’t miss @GGGBoxing continuing his World Tour and see if he can unify World Titles again. This time fighting in Murata’s home country of #Japan pic.twitter.com/OZmYi2RlpZ