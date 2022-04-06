"Сейчас самое время драться с GGG". Хирн удивил высказыванием про Головкина

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о предстоящей встрече чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их 12-раундовый объединительный поединок состоится 9 апреля в Японии.

"Я думаю, что это действительно опасный, тяжелый бой на самых разных уровнях. Геннадий отправляется в Японию, но это очень неактивный GGG. Если вы когда-нибудь собираетесь драться с Головкиным, сейчас самое время сделать это.

Я помню, когда Головкин вышел на бой с Келлом Бруком, это был один из самых мощных панчеров, которых я когда-либо видел вживую.

Головкин неактивен с 2019 года, и некоторые считают, что он не похож на того же бойца, судя по его недавним выступлениям", - сказал Хирн The DAZN Boxing Show.

Хирн считает, что Мурата, олимпийский чемпион, будет более уверен в своей победе, чем несколько лет назад.

"Фактор страха улетучился перед Головкиным? Я думаю, что сейчас Мурата думает так: "Я могу выиграть этот бой, и я не боюсь его запутать".

Что осталось у Головкина? Мощь уходит в последнюю очередь, а не начнут ли ноги "тормозить", будет ли он больше пропускать? Потому что раньше он и так немало ударов пропускал. Если мы увидим праймового Головкина, тогда трилогия с "Канело" будет монструозной", - добавил Хирн.

Напомним, что поражение Головкина в весеннем бою лишит смысла уже согласованную на сентябрь трилогию с Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО). В этом случае мексиканцу готовы сделать бой за "абсолют".

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