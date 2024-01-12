Отмена боя? Стала известна реакция претендента из Британии на допинг-тест Бетербиева

Британский боксер Каллум Смит (29-1, 21 КО) высказался о предстоящем бое с объединенный чемпионом полутяжелого веса россиянином Артуром Бетербиевым (19-0, 19 КО), сообщают Vesti.kz. Бой претендента от WBC с Бетербиевым пройдет 13 января в Квебеке (Канада).

Ранее промоутер Смита Эдди Хирн заявил, что значения гормона роста и тестостерона россиянина в декабрьском допинг-тесте VADA "нетипично выросли".

"На самом деле речь идет не об одном, а о двух атипичных случаях в двух разных допинг-тестах - анаболические стероиды в урине и гормон роста. Бой в силе, он состоится. И это, считаю, главное. Послушайте, я прилетел сюда за поясами. Я не ученый. Я - боец. Принято решение провести бой. Я выйду в ринг и сделаю свое дело. Вне зависимости от обстоятельств.

Я здесь для того, чтобы побить его, отобрать у него все пояса и вернуться с ними домой. Официально тест не считается проваленным, поэтому бою быть. Считаю, что переживать здесь не о чем. Я планирую стать чемпионом мира в двух весах уже в эту субботу. Возраст Бетербиева? Было бы глупо с моей стороны рассчитывать на это. Тем более, что он выглядит хорошо. Он удосрочил Энтони Ярда. Не считаю, что возраст начинает сказываться на нем. Но если вдруг это произойдет, то, пожалуй, это мне на руку. Но я готовился к лучшей версии Бетербиева. Верю, что лучшая моя версия побьет лучшую версию Артура", - цитирует Смита Boxing News.