Бетербиев сделал заявление о допинге перед чемпионским боем

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе российский боксер Артур Бетербиев (19-0, 19 КО) высказался о предположениях промоутера Эдди Хирна, который ведет дела его будущего соперника британского боксера Каллума Смита (29-1, 21 КО), сообщают Vesti.kz. Хирн заявил, что значения гормона роста и тестостерона россиянина в декабрьском допинг-тесте VADA "нетипично выросли".

Поединок Бетербиев - Смит пройдет 13 января в Квебеке (Канада).

"Я чистый спортсмен, и за всю карьеру ни разу не показывал положительного результата на употребление запрещенных веществ. Любые попытки намекать на иное являются клеветой. На мой взгляд, это уже выходит за рамки трештока и напоминает поиск оправданий", - цитирует Бетербиева Tofight.ru.

Напомним, что бой будет рассчитан на 12 раундов. Бетербиеву предстоит защита своих титулов по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. В случае победы он следующий поединок должен провести против своего соотечественника Дмитрия Бивола (22-0, 11 КО).