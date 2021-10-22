Отдых или бой в карде у Головкина? Что ждет Ахмедова после яркого возвращения на ринг

В этом году казахстанец Али Ахмедов (17-1, 13 КО) вернулся после тяжелого нокаута. Боксер ярко провел поединок, добившись досрочной победы. И сейчас возникает вопрос - что дальше? Будет ли еще бой? Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Ахмедов долго восстанавливался после прошлогодней неудачи в титульном эпизоде. И хорошо, что эпизод его не сломал. Али вернулся, и показал, что готов продолжать свой трудный путь к большим достижениям в качестве профи-боксера.

Первым этапом камбэка стала сентябрьская битва против Давида Сегарры из Перу. Бойцы должны были провести в ринге восемь раундов. Однако Ахмедову хватило всего три. На четвертую трехминутку соперник отказался выходить.

Задел сделан. И теперь осталось поддержать этот заданный импульс. Ведь только активность поможет ему вернуть то, что он упустил в 2020-ом. Не все потерянные позиции удалось отыграть. Для этого необходимо еще несколько раз появиться в качестве участника вечера бокса.

Правда есть условие - повышать уровень оппозиции. Какие-то проходные варианты ничем ему не помогут. Только время потратит. Ахмедов ведь не вчера начал свою карьеру. Уже имеет основу, хороший послужной список.

Так что копаться в песочнице никак нельзя. Сегарра позади. Что дальше? Скорее всего, Али выступит в карде у Геннадия Головкина, который в декабре в Японии проведет бой против местного чемпиона Риоты Мураты.

Ахмедов в данный момент находится в тренировочном лагере вместе с GGG, проводит тренировки. И большая вероятность того, что он тоже отправится в Японию. Вряд ли он будет простаивать на отдыхе до следующего года.

Подобный вариант был бы глупостью. Данный сценарий просто откинул бы его назад, а год был бы потерян и упущен. Сегарра ведь не топ-боксер, чтобы решить все проблемы с оппозицией и потерянными территориями.

Так что ждем его выступления именно в Японии, именно в декабре. И надеемся, что ему подберут соперника посильнее. Хотелось бы увидеть, насколько его команда смогла исправить все ошибки, которые были в том неудачном титульном походе.

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