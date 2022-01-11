Осталось почти десять дней. Состоится ли бой Нурсултанова за титул WBO?

В скором времени казахстанец Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) должен сразиться за титул WBO International в среднем весе. Однако не факт, что событие состоится. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Важное событие в карьере Нурсултанова намечено на 22 января. Все бы ничего, только местом проведения является Актау. И этот факт может сильно повлиять на планы бойцов и организаторов. В стране в данное время действует режим ЧП.

При самых идеальных раскладах он будет снят 19 января. Однако эта дата является плавающей. Возможно такое, что период будет продлен. В этом случае вряд ли титульный поединок состоится в срок. Его придется либо переносить на другую территорию, либо переносить на другой день.

Ведь на все время ЧП запрещены любые спортивные мероприятия. Пока команды официально ситуацию не комментировали. Также без заявлений на этот счет обходятся и организаторы. При этом портал allboxing.ru сообщает, что поединок все же переносится.

Нурсултанов должен сразиться с очень крепким россиянином Андреем Сироткиным. Бой рассчитан на десять раундов. Ранее этим титулом владел казахстанец Канат Ислам. Однако организация приняла решение лишить его трофея из-за низкого уровня активности.

Добавим, что Нурсултанов последний поединок провел 6 ноября в Актау. По итогам восьми раундов он победил 33-летнего белоруса Дмитрия Атрохова (16-12, 7 КО).