"Он не мог меня достать". Казахстанский нокаутер - о спаррингах с Фьюри и Уайлдером

Казахстанский боксер супертяжеловес Иван Дычко (11-0, 11 КО) поделился впечатлениями от совместной работы в ринге с британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деотнеем Уайлдером. Его слова приводит Boxingnews.co.

О Фьюри: "Для меня это был хороший опыт, потому что Тайсон – чемпион мира, он отлично вернулся и очень позитивный человек. Если он захочет выйти с пенсии, он может это сделать, для него это легко".

Об Уайлдере: "Мне трудно сказать, великий он панчер или нет, потому что во время спарринга он не бил меня так сильно. Он не мог меня достать".

Ранее Дычко сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Также казахстанец рассказал о бое с олимпийским чемпионом из Узбекистана.

Свой следующий бой Дычко проведет 23 июня в Буэнос-Айресе (Аргентина). Его соперником будет местный боксер Кевин Эспиндола (7-3, 2 КО).