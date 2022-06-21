Казахстанский супертяж-нокаутер дал прогноз на реванш Усик - Джошуа

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (11-0, 11 КО) высказался о реванше между обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO в его дивизионе украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO). Он отметил, что у претендента есть шанс.

"Прогноз на этот бой делать сложно. В последнее время Усику пришлось нелегко, но он лучше Джошуа. И вот поэтому я думаю, что у Джошуа есть шанс на победу", - цитирует Дычко Boxingnews.co.

Напомним, накануне было официально объявлено, что реванш состоится 20 августа в городе Джидда (Саудовская Аравия). Первый поединок между боксерами состоялся в сентябре 2021 года на "Уэмбли" (Лондон, Англия). Тогда Усик победил решением судей, но вынужден дать реванш, так как такой пункт был прописан в контракте.

Дычко же 23 июня проведет первый бой под эгидой промоутерской компании Probellum. Он состоится в Буэнос-Айресе (Аргентина) против местного боксера Кевина Николаса Эспиндолы (7-3, 2 КО).