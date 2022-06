Официально объявлены дата и место реванша Усик - Джошуа

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о реванше в супертяжелом весе между обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоится 20 августа в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Первая схватка между ними состоялась в сентябре 2021 года на Уэмбли (Лондон, Англия). Усик победил решением судей, но вынужден дать реванш, так как такой пункт был прописан в контракте.

𝗧𝗛𝗘 𝗥𝗘𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘𝗗 👀 Usyk & Anthony Joshua run it back Aug 20 for the unified World Heavyweight Championship 👑