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Небитый казахстанский супертяж-нокаутер рассказал о бое с олимпийским чемпионом из Узбекистана

Небитый казахстанский супертяж-нокаутер рассказал о бое с олимпийским чемпионом из Узбекистана
©BoxingScene
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Не знающий поражений казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (11-0, 11 КО) высказался о потенциальном бое против олимпийского чемпиона-2020 из Узбекистана Баходира Жалолова (11-0, 11 КО). Он рассказал, как уже встречался с этим соперником.

"Жалолов может создать некоторые проблемы, но только потому, что он левша. Мы дрались четыре раза в любителях, и первые два боя были легкими. Для третьего Джалолов внес некоторые изменения, и это было трудно, но четвертый снова был легким. Я знаю, что болельщики хотели бы увидеть этот бой", - цитирует Дычко Boxingnews.co.

Напомним, что Дычко вернется на ринг 23 июня в Буэнос-Айресе (Аргентина), где проведет бой против местного боксера Кевина Николаса Эспиндолы (7-3, 2 КО). 

Интересно, что у Дычко и Жалолова одинаковая статистика в профи - досрочные победы во всех 11 поединках. 

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Метки:
Дычко Иван Профессиональный бокс Узбекистан

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