Официально объявлено о бое Жанибека Алимханулы против экс-чемпиона мира в карде Ломаченко

Известный американский менеджер Эгис Климас, представляющий интересы казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО), официально объявил о его бое, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что 28-летний боксер свой следующий поединок проведет с 30-летним американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО). Он будет рассчитан на десять раундов и состоится 26 июня в Лас-Вегасе (США) в рамках вечера бокса, где главным станет противостояние украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).

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Брант является экс-чемпионом мира. В 2018 году он решением судей победил японца Риоту Мурату (14-2, 10 КО) в поединке за пояс WBA в среднем весе, однако через год тот взял реванш и вернул себе титул нокаутом во втором раунде.

"Это официально 26 июня на ESPN", - написал Климас в своем Instagram, представив афишу боя Алимханулы - Брант.

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