Жанибек Алимханулы получил бой в карде Ломаченко. В соперниках экс-чемпион мира с 18 нокаутами

Стало известно, когда вернется на ринг казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным BoxRec, 28-летний Алимханулы следующий бой проведет с 30-летним американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО). Он будет рассчитан на десять раундов и состоится 26 июня в Лас-Вегасе (США) в рамках вечера бокса с участием украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).

Брант известен тем, что в 2018 году победил решением Риоту Мурату (14-2, 10 КО) в поединке за пояс WBA в среднем весе, однако через год японец взял убедительный реванш, нокаутировав американца во втором раунде. В последний раз Роб выходил на ринг в августе прошлого года, взяв верх над украинцем Виталием Копиленко (28-3, 16 КО).

Свой последний поединок Алимханулы провел в октябре прошлого года, когда нокаутировал аргентинца Гонсало Корию (16-4, 6 КО).

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