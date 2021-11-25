"Одно из сложнейших испытаний". Экс-чемпион мира назвал причину досрочного поражения от Алимханулы

Экс-чемпион мира по версиям WBA и WBO в среднем дивизионе француз Хассан Н'Дам Н'Жикам (38-6, 21 KO) дал интервью корреспонденту Vesti.kz, в котором высказался о поражении в бою с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО). В ходе беседы он высказался о перспективах своего соперника.

Их бой за пояс WBO Global прошел 21 ноября в Лас-Вегасе (США). В третьем раунде Алимханулы отправил Н'Дама в нокдаун, а в восьмом судья остановил поединок, назвав казахстанца победителем.

"Я хочу выразить благодарность своему сопернику. Он сильный и крепкий. Это будущий чемпион. Он устроил мне одно из сложнейших испытаний в моей карьере. Однако я не согласен с решением судьи. Я мог продолжать бой. Я боец. У меня был план на бой, но он не сработал. Казахстанский боксер слишком молод и быстр. У него сильный удар. Есть все для того, чтобы добиться успеха.

Я желаю ему удачи. Он заслуживает самого лучшего. Я думаю, что в ближайшее время он побьет всех в этом дивизионе", - отметил Н'Жикам.

Сразу после победы команда казахстанца запросила бой с чемпионом WBO Деметриусом Андраде (31-0, 19 KO) из США. Американец, напротив, обратил свое внимание на своего соотечественника - обладателя пояса WBC в среднем дивизионе Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) - и бросил ему вызов.

"Впереди у нас чемпионский бой". Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам