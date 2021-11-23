Испугался Алимханулы? Чемпион WBO выбрал другого соперника

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO), похоже, определился со следующим соперником.
Андраде через твиттер бросил вызов своему соотечественнику и обладателю титула WBC в среднем дивизионе Джермаллу Чарло (32-0, 22 КО).
"Я иду за тобой, Джермалл Чарло! Часики тикают", - написал Деметриус.
I’m coming for you @FutureOfBoxing🕘 is ticking!! 🇬🇶🇬🇶— Demetrius Andrade (@BooBooAndrade) November 23, 2021
Между тем о своих претензиях на бой с Андраде заявил Жанибек Алимханулы. Менеджер казахстанского боксера Эгис Климас уже направил в WBO официальный запрос о назначении его подопечного обязательным претендентом на титул американца.
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Напомним, в минувшие выходные Андраде успешно защитил титул, нокаутировав во втором раунде ирландца Джейсона Куигли.
Алимханулы же нокаутировал экс-чемпиона из Франции Хассана Н'Дама Н'Жикама.