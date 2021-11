Испугался Алимханулы? Чемпион WBO выбрал другого соперника

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO), похоже, определился со следующим соперником.

Андраде через твиттер бросил вызов своему соотечественнику и обладателю титула WBC в среднем дивизионе Джермаллу Чарло (32-0, 22 КО).

"Я иду за тобой, Джермалл Чарло! Часики тикают", - написал Деметриус.

I’m coming for you @FutureOfBoxing🕘 is ticking!! 🇬🇶🇬🇶