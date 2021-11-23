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Жанибеку Алимханулы назвали условие и сроки боя за титул чемпиона мира

Жанибеку Алимханулы назвали условие и сроки боя за титул чемпиона мира
©instagram.com/klimasmanagement
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Портал Bastion Boxeo считает, что казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) уже в 2022 году имеет шансы получить бой за титул чемпиона мира.

Продолжение
1.
Жанибек Алимханулы избил экс-чемпиона мира и защитил титул

Правда, для этого нужно, чтобы лидер рейтинга WBO в дивизионе мексиканец Хайме Мунгия отказался от претензий на бой с чемпионом организации Деметриусом Андраде (31-0, 19 KO) из США. Со своей стороны, команда Алимханулы уже запросила от WBO бой с американцем.

"Рано или поздно WBO придется действовать и спросить у первого номера рейтинга Мунгии, хочет ли он обязательного боя за титул чемпиона мира против Андраде или же он намерен годами просто ждать, пока титул станет вакантным.

Если Мунгия примет бой WBO в 2022 году, варианты участия Алимханулы в чемпионском поединке в краткосрочной перспективе исчезнут, но если мексиканец примет элиминатор WBC и будет готов провести титульный бой в этой организации, казах (второй номер WBO) сможет в следующем году получить доступ к бою за титул чемпиона мира против Андраде, который на бумаге будет одной из самых сложных защит, с которыми этот чемпион столкнулся в своем ленивом правлении", - пишет издание.

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO Андраде Деметриус

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