 a0PtvTNHPaZhgLB4uUQZNKDjFBjeUHpHFjZwNpEi
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

WBO отреагировала на запрос Алимханулы о бое с чемпионом мира

WBO отреагировала на запрос Алимханулы о бое с чемпионом мира
©instagram.com/klimasmanagement
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на запрос казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) по поводу боя с чемпионом организации в среднем дивизионе американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
1.
Жанибек Алимханулы избил экс-чемпиона мира и защитил титул

Менеджер казахстанского боксер Эгис Климас направил в WBO запрос о назначении Алимханулы в качестве официального претендента для Андраде.

"Уважаемый Президент WBO, в соответствии с правилами WBO крайний срок (назначения) обязательного претендента для чемпиона мира в среднем весе Деметриуса Андраде наступает в следующем месяце в декабре этого года. Мы хотели бы, чтобы комитет WBO рассмотрел моего боксера Жанибека Алимханулы в качестве обязательного претендента, он занимает второе место в рейтинге.

Жанибек - участник Олимпиады-2016, и в своей профессиональной карьере с октября 2016 года он установил свой рекорд 11-0 (7 КО). В своем шестом поединке в профи он завоевал титул WBO Global и пять раз защищал его против лучших соперников, включая бывших чемпионов мира Роба Бранта и Хасана Н’Дама в последних двух боях. Мы твердо уверены, что Жанибек заслуживает позиции обязательного претендента для чемпиона WBO Деметриуса Андраде", - написал в письме Климас.

Президента организации Франсиско "Пако" Валькарселя ответил на запрос. "WBO подтвердила получение электронного письма от Эгиса Климаса, менеджера претендента на титул WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы, по данному вопросу. Упомянутый боксер - бывший участник Олимпиады, который в настоящее время имеет идеальный профессиональный рекорд с 11 победами без поражений и семь из них нокаутом. Кроме того, в своих последних двух выступлениях Алимханулы победил техническим нокаутом бывших чемпионов мира Роберта Бранта и Хассана Н’Дама соответственно. Поэтому, учитывая вышесказанное, я передаю этот вопрос чемпионскому комитету WBO, чтобы он действовал соответствующим образом", - говорится в письме, опубликованном на официальном сайте WBO.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Алимханулы Жанибек WBO Андраде Деметриус

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:35
Бокс
Данияр Елеусинов будет биться с "сумасшедшим" мексиканцем за титул чемпиона мира Данияр Елеусинов будет биться с "сумасшедшим" мексиканцем за титул чемпиона мира
Сегодня , 08:31
Бокс
WBO отреагировала на запрос Алимханулы о бое с чемпионом мира WBO отреагировала на запрос Алимханулы о бое с чемпионом мира
Вчера , 23:55
Бокс
Камшыбек Кункабаев перед боем за пояс от WBA обратился к болельщикам Камшыбек Кункабаев перед боем за пояс от WBA обратился к болельщикам
Вчера , 22:50
Бокс
"Это интересное решение". Эксперт назвал главную цель Рахмонова в третьем бою в UFC "Это интересное решение". Эксперт назвал главную цель Рахмонова в третьем бою в UFC
Вчера , 20:47
Бокс
Возвращение после Олимпиады. Официально объявлено о бое Камшыбека Кункабаева в профи Возвращение после Олимпиады. Официально объявлено о бое Камшыбека Кункабаева в профи
Вчера , 20:31
Бокс
Алимханулы настолько крут или Хассан такой слабый? Какими будут дальнейшие перспективы казахстанца Алимханулы настолько крут или Хассан такой слабый? Какими будут дальнейшие перспективы казахстанца
Вчера , 19:35
Бокс
Просто "K.o.-Kasache". Супертяжу из Казахстана с поясом от WBC после победы нокаутом предсказали бой с чемпионом мира Просто "K.o.-Kasache". Супертяжу из Казахстана с поясом от WBC после победы нокаутом предсказали бой с чемпионом мира
Вчера , 18:57
Бокс
Казахстанскому тяжеловесу предложили подраться с Фьюри после нокаутом в бою за пояс от WBC Казахстанскому тяжеловесу предложили подраться с Фьюри после нокаутом в бою за пояс от WBC
Вчера , 18:30
Бокс
Билеты на бой Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира поступили в продажу Билеты на бой Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира поступили в продажу
Вчера , 15:18
Бокс
"Красивая девушка боксирует". Промоутер высказался о дебюте Лукас в вечере титульного боя Елеусинова "Красивая девушка боксирует". Промоутер высказался о дебюте Лукас в вечере титульного боя Елеусинова
Вчера , 15:00
Бокс
"Полная доминация". В США восхитились победой Алимханулы нокаутом над экс-чемпионом мира "Полная доминация". В США восхитились победой Алимханулы нокаутом над экс-чемпионом мира
Вчера , 14:07
Бокс
"Не перестану повторять, что Алимханулы показывает умный бокс". В России разобрали нокаут над экс-чемпионом "Не перестану повторять, что Алимханулы показывает умный бокс". В России разобрали нокаут над экс-чемпионом
Вчера , 13:17
Бокс
Непобежденный чемпион мира ушел от промоутера Алимханулы Непобежденный чемпион мира ушел от промоутера Алимханулы
Вчера , 12:57
Бокс
Объявлено о старте продажи билетов на бой Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира в Нур-Султане Объявлено о старте продажи билетов на бой Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира в Нур-Султане
Вчера , 12:34
Бокс
Промоутера привел в негодование отказ Головкина и других топовых боксеров от боя с чемпионом мира Промоутера привел в негодование отказ Головкина и других топовых боксеров от боя с чемпионом мира
Вчера , 11:33
Бокс
"Я готов умереть". Появилось видео реакции экс-чемпиона на нокаут от Алимханулы "Я готов умереть". Появилось видео реакции экс-чемпиона на нокаут от Алимханулы
Вчера , 10:58
Бокс
"Қазақ елі үшін үлкен жаңалық болады". Жәнібек Әлімханұлының алғашқы ұстазы боксшының алдағы жоспары жайлы "Қазақ елі үшін үлкен жаңалық болады". Жәнібек Әлімханұлының алғашқы ұстазы боксшының алдағы жоспары жайлы
Вчера , 10:24
Бокс
Жанибек Алимханулы запросил от WBO боя с чемпионом мира Жанибек Алимханулы запросил от WBO боя с чемпионом мира
Вчера , 08:18
Бокс
Чемпион мира больше не будет бросать вызов Головкину Чемпион мира больше не будет бросать вызов Головкину
21 ноября, 20:33
Бокс
Соперник чемпиона мира из Узбекистана устроил шоу в ринге после поражения Соперник чемпиона мира из Узбекистана устроил шоу в ринге после поражения
21 ноября, 18:34
Бокс
"Остерегайтесь его!". Экс-чемпион мира восхитился Алимханулы и предрек ему титул "Остерегайтесь его!". Экс-чемпион мира восхитился Алимханулы и предрек ему титул
21 ноября, 17:21
Бокс
Мать Кроуфорда станцевала в ринге после победы сына над Портером Мать Кроуфорда станцевала в ринге после победы сына над Портером
21 ноября, 16:17
Бокс
Алимханулы стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира Алимханулы стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира
21 ноября, 15:58
Бокс
Второй сын Кости Цзю дебютирует в профи Второй сын Кости Цзю дебютирует в профи
21 ноября, 15:32
Бокс
Экс-чемпион мира завершил карьеру после избиения в главном бою вечера бокса с участием Алимханулы Экс-чемпион мира завершил карьеру после избиения в главном бою вечера бокса с участием Алимханулы
21 ноября, 15:05
Единоборства
Канат Ислам восхитился первой победой казахского бойца из Китая в UFC Канат Ислам восхитился первой победой казахского бойца из Китая в UFC
21 ноября, 13:43
Бокс
Видео боя с двумя нокдаунами, в котором Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира Видео боя с двумя нокдаунами, в котором Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
21 ноября, 13:05
Бокс
"Стал ближе к действующим чемпионам". Алимханулы после мощной победы записал видеообращение "Стал ближе к действующим чемпионам". Алимханулы после мощной победы записал видеообращение
21 ноября, 12:30
Бокс
"Творим историю!". Алимханулы после нокаута экс-чемпиона мира обратился к болельщикам "Творим историю!". Алимханулы после нокаута экс-чемпиона мира обратился к болельщикам
21 ноября, 11:21
Бокс
Кроуфорд защитил титул чемпиона мира в главном бою вечера бокса с участием Алимханулы Кроуфорд защитил титул чемпиона мира в главном бою вечера бокса с участием Алимханулы
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus