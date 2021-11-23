WBO отреагировала на запрос Алимханулы о бое с чемпионом мира

Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на запрос казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) по поводу боя с чемпионом организации в среднем дивизионе американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Менеджер казахстанского боксер Эгис Климас направил в WBO запрос о назначении Алимханулы в качестве официального претендента для Андраде.

"Уважаемый Президент WBO, в соответствии с правилами WBO крайний срок (назначения) обязательного претендента для чемпиона мира в среднем весе Деметриуса Андраде наступает в следующем месяце в декабре этого года. Мы хотели бы, чтобы комитет WBO рассмотрел моего боксера Жанибека Алимханулы в качестве обязательного претендента, он занимает второе место в рейтинге.

Жанибек - участник Олимпиады-2016, и в своей профессиональной карьере с октября 2016 года он установил свой рекорд 11-0 (7 КО). В своем шестом поединке в профи он завоевал титул WBO Global и пять раз защищал его против лучших соперников, включая бывших чемпионов мира Роба Бранта и Хасана Н’Дама в последних двух боях. Мы твердо уверены, что Жанибек заслуживает позиции обязательного претендента для чемпиона WBO Деметриуса Андраде", - написал в письме Климас.

Президента организации Франсиско "Пако" Валькарселя ответил на запрос. "WBO подтвердила получение электронного письма от Эгиса Климаса, менеджера претендента на титул WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы, по данному вопросу. Упомянутый боксер - бывший участник Олимпиады, который в настоящее время имеет идеальный профессиональный рекорд с 11 победами без поражений и семь из них нокаутом. Кроме того, в своих последних двух выступлениях Алимханулы победил техническим нокаутом бывших чемпионов мира Роберта Бранта и Хассана Н’Дама соответственно. Поэтому, учитывая вышесказанное, я передаю этот вопрос чемпионскому комитету WBO, чтобы он действовал соответствующим образом", - говорится в письме, опубликованном на официальном сайте WBO.