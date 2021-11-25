"Впереди у нас чемпионский бой". Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) опубликовал пост в соцсетях, отметив, что в этом году он одержал победы над серьезными соперниками и ожидает в ближайшем будущем чемпионского боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Дорогие болельщики! Слава Богу, мы оставили позади важный рубеж. В этом году мы победили двух бывших чемпионов мира. Впереди у нас чемпионский бой.

Видимо, будет интересно. Вы, наверное, сами читаете новости и знаете, что мы готовы сразиться с любым чемпионом. Как и вы, ждем новостей.

Команда все еще в отпуске. Снизим активность в социальных сетях. Спасибо вам большое за поддержку. До встречи в дни победы! Казахский стиль номер один", - говорится в сообщении в Instagram.

Напомним, что Алимханулы в своем последнем поединке нокаутировал экс-чемпиона мира француза Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-6, 21 КО), после чего запросил от WBO боя с действующим чемпионом в среднем дивизионе американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 KO).