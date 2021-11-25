 ccNWrxqi7AlZK6juWBt18lBvPEeEfp8mvfuph1Eh
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Впереди у нас чемпионский бой". Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам

"Впереди у нас чемпионский бой". Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам
©instagram.com/janibek_qazaqstyle/
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) опубликовал пост в соцсетях, отметив, что в этом году он одержал победы над серьезными соперниками и ожидает в ближайшем будущем чемпионского боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.  

"Дорогие болельщики! Слава Богу, мы оставили позади важный рубеж. В этом году мы победили двух бывших чемпионов мира. Впереди у нас чемпионский бой.

Видимо, будет интересно. Вы, наверное, сами читаете новости и знаете, что мы готовы сразиться с любым чемпионом. Как и вы, ждем новостей.

Команда все еще в отпуске. Снизим активность в социальных сетях. Спасибо вам большое за поддержку. До встречи в дни победы! Казахский стиль номер один", - говорится в сообщении в Instagram.

Напомним, что Алимханулы в своем последнем поединке нокаутировал экс-чемпиона мира француза Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-6, 21 КО), после чего запросил от WBO боя с действующим чемпионом в среднем дивизионе американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 KO).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Алимханулы Жанибек

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:38
Бокс
Ербосынулы узнал свое место в обновленном рейтинге WBC Ербосынулы узнал свое место в обновленном рейтинге WBC
Сегодня , 10:41
Бокс
Головкин рассказал о трилогии с "Канело" и почему перестал говорить по-английски Головкин рассказал о трилогии с "Канело" и почему перестал говорить по-английски
Сегодня , 09:23
Бокс
Стала известна соперница Ангелины Лукас по дебютному бою в профи Стала известна соперница Ангелины Лукас по дебютному бою в профи
Сегодня , 08:42
Бокс
"Впереди у нас чемпионский бой". Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам "Впереди у нас чемпионский бой". Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам
Вчера , 22:11
Бокс
"Я против профи на Олимпиаде, но...". Назван боксер, который мог выиграть в Токио золото для Казахстана "Я против профи на Олимпиаде, но...". Назван боксер, который мог выиграть в Токио золото для Казахстана
Вчера , 21:31
Бокс
"Полезный опыт". Названы ключевые моменты разгромной победы Алимханулы над экс-чемпионом мира "Полезный опыт". Названы ключевые моменты разгромной победы Алимханулы над экс-чемпионом мира
Вчера , 20:02
Бокс
Фирузе Шариповой предрекли поражение в бою с абсолютной чемпионкой мира Фирузе Шариповой предрекли поражение в бою с абсолютной чемпионкой мира
Вчера , 19:41
Бокс
"Сидеть тихо в сторонке нельзя". Стангрит - о перспективах Алимханулы в среднем весе "Сидеть тихо в сторонке нельзя". Стангрит - о перспективах Алимханулы в среднем весе
Вчера , 19:12
Бокс
"Ей не поможет ничто!". Фируза Шарипова пообещала нокаутировать Тэйлор и МакГрегора "Ей не поможет ничто!". Фируза Шарипова пообещала нокаутировать Тэйлор и МакГрегора
Вчера , 18:38
Бокс
"В одну калитку". Стангрит назвал победителя титульного боя Елеусинова против "Сумасшедшего" "В одну калитку". Стангрит назвал победителя титульного боя Елеусинова против "Сумасшедшего"
Вчера , 16:40
Бокс
Чемпион мира из Казахстана выступит в карде титульного боя Нурсултанова Чемпион мира из Казахстана выступит в карде титульного боя Нурсултанова
Вчера , 14:30
Бокс
Головкину решили устроить бой за "абсолюта" Головкину решили устроить бой за "абсолюта"
Вчера , 12:33
Бокс
WBC санкционировал бой одного из лучших суперсредневесов с экс-соперником Головкина WBC санкционировал бой одного из лучших суперсредневесов с экс-соперником Головкина
Вчера , 09:15
Бокс
"Пойдет лицом вниз". В России оценили соперника Данияра Елеусинова и назвали победителя боя "Пойдет лицом вниз". В России оценили соперника Данияра Елеусинова и назвали победителя боя
Вчера , 08:46
Бокс
Головкин назвал условие для проведения трилогии с "Канело" Головкин назвал условие для проведения трилогии с "Канело"
23 ноября, 23:53
Бокс
Бой "Канело" в пятом дивизионе может сорваться Бой "Канело" в пятом дивизионе может сорваться
23 ноября, 22:43
Бокс
Мэнни Пакьяо признался в употреблении наркотиков Мэнни Пакьяо признался в употреблении наркотиков
23 ноября, 21:03
Бокс
Впишет свое имя в историю. За какой титул призер ОИ Кункабаев будет драться в Алматы Впишет свое имя в историю. За какой титул призер ОИ Кункабаев будет драться в Алматы
23 ноября, 20:33
Бокс
"Желаю Фирузе удачи, но...". Менеджер высказал опасения за Шарипову в титульном бою с Кэти Тэйлор "Желаю Фирузе удачи, но...". Менеджер высказал опасения за Шарипову в титульном бою с Кэти Тэйлор
23 ноября, 16:05
Бокс
"Бился как лев". В ESPN восхитились победой Алимханулы над экс-чемпионом мира "Бился как лев". В ESPN восхитились победой Алимханулы над экс-чемпионом мира
23 ноября, 15:41
Бокс
Обязательный претендент, или как Жанибек Алимханулы за два боя превзошел чемпиона мира Обязательный претендент, или как Жанибек Алимханулы за два боя превзошел чемпиона мира
23 ноября, 14:57
Около спорта
"Баловать, баловать...". Как взрывают соцсети самые красивые спортсменки Казахстана "Баловать, баловать...". Как взрывают соцсети самые красивые спортсменки Казахстана
23 ноября, 14:34
Бокс
"Каким-то образом является обязательным претендентом". В США удивлены бою Фирузы Шариповой за "абсолюта" "Каким-то образом является обязательным претендентом". В США удивлены бою Фирузы Шариповой за "абсолюта"
23 ноября, 13:50
Бокс
"Данияр их переехал бы". Промоутер объяснил выбор "Сумасшедшего" мексиканца для боя с Елеусиновым за титул чемпиона мира "Данияр их переехал бы". Промоутер объяснил выбор "Сумасшедшего" мексиканца для боя с Елеусиновым за титул чемпиона мира
23 ноября, 13:26
Бокс
Начинал с футбола, получил пулю и нокаутировал фаворита. Что за "Сумасшедший" будет драться с Елеусиновым за чемпионский титул Начинал с футбола, получил пулю и нокаутировал фаворита. Что за "Сумасшедший" будет драться с Елеусиновым за чемпионский титул
23 ноября, 12:13
Бокс
"У Жанибека впереди большое будущее". Эксперт оценил победу Алимханулы нокаутом над экс-чемпионом "У Жанибека впереди большое будущее". Эксперт оценил победу Алимханулы нокаутом над экс-чемпионом
23 ноября, 11:22
Бокс
Испугался Алимханулы? Чемпион WBO выбрал другого соперника Испугался Алимханулы? Чемпион WBO выбрал другого соперника
23 ноября, 09:28
Бокс
Жанибеку Алимханулы назвали условие и сроки боя за титул чемпиона мира Жанибеку Алимханулы назвали условие и сроки боя за титул чемпиона мира
23 ноября, 08:35
Бокс
Данияр Елеусинов будет биться с "сумасшедшим" мексиканцем за титул чемпиона мира Данияр Елеусинов будет биться с "сумасшедшим" мексиканцем за титул чемпиона мира
23 ноября, 08:31
Бокс
WBO отреагировала на запрос Алимханулы о бое с чемпионом мира WBO отреагировала на запрос Алимханулы о бое с чемпионом мира
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus