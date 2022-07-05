Еще один чемпион мира? Анонсирован титульный бой казахстанца

Казахстанец Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) будет биться в титульном поединке, сообщает корреспондент Vesti.kz. С таким анонсом выступили представители боксера - промоутерская компания Suleimen Promotions.

Казахстанец является обязательным претендентом на титул WBA в суперсреднем весе.

"Чемпионский бой? Скоро🔜", - говорится в сообщении.

Ранее Ербосынулы, который ранее выступил спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), рассказал, что начал подготовку к следующему поединку.

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