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Казахстанский спарринг-партнер "Канело" сделал интригующее заявление

Казахстанский спарринг-партнер "Канело" сделал интригующее заявление
©Suleimen Promotions

Казахстанец Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) оставил интригующее послание, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Начали подготовку в Жайлау. Ждите больших новостей в ближайшее время", - описал он видео тренировки в своем Instagram.

Ербосынулы не выходил на ринг с осени прошлого года. Он успел побыть спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) и сейчас сосредоточен на продвижении по линии WBA, где он является обязательным претендентом.

Ранее сообщалось, что Ербосынулы может лишиться боя с "регулярным" чемпионом мира по версии WBA в суперсреднем весе кубинцем Давидом Моррелом (6-0, 5 КО)

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Метки:
Ербосынулы Айдос Альварес Сауль Профессиональный бокс

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