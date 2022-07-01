Ербосынулы остался без боя с чемпионом мира. Подробности

Казахстанец Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) может лишиться боя с "регулярным" чемпионом мира по версии WBA в суперсреднем весе кубинцем Давидом Моррелом (6-0, 5 КО). По информации источника, обладатель пояса уже начал переговоры с американцем Давидом Бенавидесом (25-0, 23 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Также сообщается, что поединок, вероятнее всего, пройдет в сентябре. На кону будет стоять титул "временного" чемпиона WBC в той же категории, которым владеет Бенавидес.

В погоне за "Канело". Непобежденный казахстанец подерется за вакантный пояс чемпиона?

О дальнейшем статусе пояса WBA, которым владеет Моррел, ничего не известно. Решение останется за организацией, но в таком случае есть вероятность, что WBA назначит бой за вакантный титул, где вместо кубинца казахстанцу подберут соперника, чтобы определить нового чемпиона организации.

Очередную защиту титула Моррел провел 4 июня в США, где нокаутировал американца Кэлвина Хэндерсона (15-1-1, 11 КО). Сам Ербосынулы не выходил на ринг с осени прошлого года. Он успел побыть спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) и сейчас сосредоточен на продвижении по линии WBA, где он является обязательным претендентом.

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