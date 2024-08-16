Объявлена дата реванша Александр Усик - Тайсон Фьюри

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 15:22
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Стала известна дата реванша между украинским боксером Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), сообщают Vesti.kz.

По информации председателя главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль Аш-Шейха поединок между супертяжами пройдет 21 декабря на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Соответствующий пост функционер разместил в соцсетях.

По словам Турки, боксеры возглавят вечер бокса Reignited, который состоится 21 декабря на 

Первый их бой состоялся также в Саудовской Аравии 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей. В итоге Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик не знает поражений на профи-ринге, в его активе 22 победы, 14 из них нокаутом.

Фьюри выиграл 34 поединка, в 24 случаях нокаутом, также на его счету 1 поражение и 1 ничья.

Метки:
Фьюри Тайсон Усик Александр Профессиональный бокс Украина Великобритания

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