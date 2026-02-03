Объявлен титульный бой Казахстан - Россия на профессиональном ринге

Казахстанский боксёр Рай Сейтжанов (12-1, 8 КО) определился с датой следующего выхода на профессиональный ринг, передают Vesti.kz.

Как сообщает портал BoxRec, возвращение 26-летнего бойца состоится 4 февраля в Челябинске (Россия). Соперником Сейтжанова станет непобеждённый россиянин Иван Козловский (12-0, 4 КО).

Поединок рассчитан на десять раундов, а на кону будет стоять титул чемпиона Евразийского боксёрского парламента (EBP) в первом полусреднем весе.

Для Сейтжанова этот бой станет первым с сентября 2025 года. В своём предыдущем поединке, который прошёл в Екатеринбурге, казахстанец одержал победу единогласным решением судей над белорусом Евгением Долголевцом (8-1, 4 КО).





