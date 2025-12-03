Объявлен новый соперник Лары после скандала с Алимханулы

Объявлен новый соперник чемпиона по версии WBA в среднем весе кубинца Эрисланди Лары (31-3-3, 19 KO), передают Vesti.kz.

Как сообщает Ring Magazine, Лара теперь будет защищать свой титул против венесуэльца Йохана Гонсалеса (36-4, 34 KO) в эту субботу, 6 декабря, в рамках вечера бокса в Сан-Антонио (США).

Первоначальный соперник Лары, чемпион WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (17–0, 12 KO), был снят с боя после того, как VADA вынесла неблагоприятное заключение.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Алимханулы обнаружено запрещённое вещество мельдоний. Президент WBO объявил решение по допинг-скандалу казахстанского боксёра.

Алимханулы последний раз выходил на ринг в апреле 2025 года, когда уверенно победил француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 KO).

Лара владеет своим титулом с 2021 года, когда нокаутировал в первом раунде американца Томаса Ламанна (39-6-1, 18 KO).