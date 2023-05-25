Обидчик Ломаченко ворвался в топ-10 рейтинга P4P от The Ring

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Сегодня 21:05
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Журнал The Ring представил обновленный рейтинг сильнейших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по состоянию на май, сообщают Vesti.kz.

Так, непобежденный американец Девин Хэйни (30-0, 15 КО) ворвался в топ-10, расположившись на восьмой строчке. 21 мая он спорным судейским решением победил украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 КО), потерявшего в этом списке три позиции.

В том поединке Хэйни защитил титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring в легком весе.

Топ-10 рейтинга P4P от The Ring:

1. Александр Усик (Украина);
2. Наоя Иноуэ (Япония);
3. Теренс Кроуфорд (США);
4. Эррол Спенс (США);
5. Сауль Канело Альварес (Мексика);
6. Дмитрий Бивол (Россия);
7. Джош Тейлор (Великобритания);
8. Девин Хэйни (США);
9. Джервонта Дэвис (США);
10. Василий Ломаченко (Украина).

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Метки:
Ломаченко Василий Хэйни Дэвин Усик Александр Кроуфорд Теренс Спенс Эррол Альварес Сауль Бивол Дмитрий Профессиональный бокс

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