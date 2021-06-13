Обидчик Джукембаева узнал соперника по финалу турнира от IBF

Он поспорит за статус претендента на титул чемпиона мира.

Фото: Matchroom Boxing©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
1
Сегодня 14:37

Аргентинский боксер Йеремиас Понсе победил британца Льюиса Ритсона в полуфинале турнира от IBF, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок прошел в Ньюкасле (Великобритания). Он был рассчитан на 12 раундов, но завершился в десятом - Понсе трижды отправил соперника в нокдаун и выиграл техническим нокаутом. 

В финале турнира аргентинец встретится с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, который ранее выбил из борьбы казахстанца Батыра Джукембаева, нанеся тому первое поражение в карьере. Победитель турнира получит статус обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
Джукембаев Батыр IBF Профессиональный бокс


Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 14:37
© 2008 - 2021 ТОО «EML»