Обидчик Джукембаева узнал соперника по финалу турнира от IBF

Аргентинский боксер Йеремиас Понсе победил британца Льюиса Ритсона в полуфинале турнира от IBF, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок прошел в Ньюкасле (Великобритания). Он был рассчитан на 12 раундов, но завершился в десятом - Понсе трижды отправил соперника в нокдаун и выиграл техническим нокаутом.

В финале турнира аргентинец встретится с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, который ранее выбил из борьбы казахстанца Батыра Джукембаева, нанеся тому первое поражение в карьере. Победитель турнира получит статус обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе.

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