"Новый Головкин" из Казахстана сообщил плохую новость

Казахстанский боксер второго полулегкого веса Султан Заурбек (15-0, 11 КО) поделился последними новостями о своем следующем бое, сообщают Vesti.kz.

Возвращение Заурбека, владеющий титулом WBO European, было намечено 10 ноября в Брайтоне (Англия). Имя соперника не называлось

Однако, как сообщил сам казахстанец, назначенный ему оппонент снялся с боя из-за травмы. Теперь его команда ищет нового кандидата.

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Свой последний бой Заурбек провел в июле Эдинбурге (Шотландия), когда в третьем раунде нокаутировал испанца Джона Картера (15-1-1, 7 КО).

После этого поединка казахстанца сравнили с именитым соотечественником Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).