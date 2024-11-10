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Нокаутом обернулся бой казахстанца за титул WBC

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Нокаутом обернулся бой казахстанца за титул WBC ©Tukeshov Boxing Promotions©

Казахстанский боксер Едиль Кожамбердиев (15-2, 15 КО) выступил в главном поединке вечера бокса Has Pro Boxing в Алматы, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Едиль Кожамбердиев (15-2, 15 КО) выступил в главном поединке вечера бокса Has Pro Boxing в Алматы, сообщают Vesti.kz.

Его соперником  был боксер из Албании Алби Сорра (8-1, 1 КО). На кону боя стоял новый пояс WBC Turan в тяжелом весе.

Поединок был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю дистанцию. В пятом раунде Кожамбердиев одержал победу техническим нокаутом.

Помимо титула, казахстанец нанес сопернику первое поражение в карьере.


Кожамбердиев Едиль Профессиональный бокс Казахстан

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