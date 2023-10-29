Нганну высмеял Фьюри за нокдаун в главном бою вечера

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Сегодня 10:36
©twitter.com/trboxing

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе из Камеруна Фрэнсис Нганну высказался по случаю своего дебюта на профи-ринге в поединке с чемпионом WBC в тяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри, сообщают Vesti.kz.

Нганну в третьем раунде отправил Фьюри в нокдаун, фото этого момента Фрэнсис опубликовал у себя в соцсетях, сопроводив насмешливой подписью:

"Чемпион мира по настольному теннису".

Видео лучших моментов встречи можно посмотреть здесь.

На исход прошедшего поединка уже отреагировал экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. Реакция Александра Усика на нокдаун Фьюри представлена по этой ссылке.

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Метки:
Фьюри Тайсон

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