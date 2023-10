Экс-чемпион UFC отреагировал на исход боя Фьюри - Нганну

Бывший чемпион UFC в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья прокомментировал исход боя между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну, сообщают Vesti.kz.

Их поединок возглавил боксерское шоу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Фьюри выиграл его раздельным решением судей, хотя для Нганну это был дебют на профи-ринге. Видео лучших моментов встречи можно посмотреть здесь.

Against all odds and coming out on TOP‼️

Stepping into the squared circle and going toe to toe with the greatest heavyweight in boxing. My brother @francisngannou …you shook up the WORLD‼️ 🌍 pic.twitter.com/bDcWF4Ysiw