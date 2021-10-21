"Нет особой фишки, но...". Раскрыт залог успеха претендента на титул чемпиона мира из Казахстана

Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) добился хорошего прогресса, но ему будет сложно удержаться на вершине. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал редактор портала World Boxing News Фил Джей. Эксперт назвал главный фактор успешности казахстанца и оценил его перспективы.

"Прямо сейчас он находится на хороших позициях. Он является претендентом на пояс чемпиона, а также может рассчитывать на получение главного боя и в других организациях. Это говорит о хорошей работе его промоутерской компании и его команды. Подбор соперников не отличается большим количеством конкурентных боксеров, но уровень оппозиции повышается постепенно.

Казахстанец может завоевать чемпионский пояс, но ему будет сложно держаться на высоком уровне. У него хорошие навыки, но нет яркого таланта или особой фишки. Он будет крепким игроком своего дивизиона, но не больше", - отметил Джей.

В сентябре он нокаутировал соперника из Гайаны Аллена Леннокса (22-2-1, 14 КО) и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA. Эта победа стала 16-й для Ербосынулы, который теперь является претендентом на чемпионский титул WBA, принадлежащий кубинцу Давиду Моррелу (5-0, 4 КО).

Весной казахстанец должен был стать участником боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО), но за неделю до встречи Ербосынулы заболел коронавирусом, в итоге поединок отменили. Его делами занимается промоутерская компания Suleimen Promotions.

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