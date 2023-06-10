Несостоявшийся соперник Головкина прошел взвешивание перед боем с Сергеем Деревянченко

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Сегодня 08:35
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В ночь на 11 июня в Онтарио (США) состоится вечер бокса Golden Boy Promotions, главным событием которого станет 12-раундовый поединок во втором среднем весе между непобежденным мексиканцем Хайме Мунгией (41-0, 33 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (14-4, 10 КО), сообщают Vesti.kz.

Накануне боксеры прошли обязательную процедуру взвешивания.

Оба показали одинаковый вес - по 75,9 килограмма.

Напомним, что в 2018 году Мунгия мог встретиться против казахстанского средневеса Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), но этот бой был заблокирован Атлетической комиссией Невады. Несмотря на это, мексиканец все еще надеется выйти против GGG.

А вот Деревянченко довелось разделить ринг с Головкиным в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), тогда успех по очкам праздновал казахстанец (114-113, 115-112 дважды), завоевав вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

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Метки:
Мунгия Хайме Головкин-Деревянченко Головкин Геннадий Деревянченко Сергей Геннадий GGG Головкин

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