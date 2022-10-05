Непобежденный мексиканец оставил грозное послание для Бивола

5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) Хильберто Рамирес (44-0, 30 КО) встретится с Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО). В этом 12-раундовом бою мексиканский боксер попытается отобрать у россиянина чемпионский пояс по версии WBA Super в полутяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рамирес надеется на свое превосходство в антропометрии.

"Да, это хорошее преимущество. Примерно такое же преимущество было у самого Бивола, когда он побил в мае "Канело" Альвареса. На этот раз уже ему предстоит побывать в роли мелкого парня. Бивол - хороший боксер. Собираюсь много атаковать по корпусу, но не только это. Я буду выглядеть не так, как прежде. Я сломлю его. И для этого подойду к бою в лучшей в жизни форме", - приводит слова Хильберто vRINGe.com.

Отметим, если в предстоящем бою победит Бивол, то ожидается, что следующий поединок он проведет против другого мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 КО), которого он победил судейским решением 7 мая в Лас-Вегасе (США), где 18 сентября Альварес победой закрыл трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).