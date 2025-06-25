Непобежденный казахстанец вмешался в планы Алимханулы по бою за три титула

Стали известны подробности объединительного боя в среднем весе между чемпионами - казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 KO) и доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1-1, 18 КО), передают Vesti.kz.

Как сообщает Brunch Boxing, стороны пока не сумели договориться о проведении поединка за титулы IBF, WBO (Алимханулы) и WBC (Адамес). По данным Всемирного боксерского совета (WBC), ближайшим соперником доминиканского чемпиона станет обязательный претендент по версии организации - казахстанец Мейирин Нурсултанов. Дата этого боя будет объявлена позднее.





Напомним, в январе WBC обязал команду Адамеса (24-1-1, 18 КО) провести обязательную защиту пояса против Нурсултанова. Несмотря на это, в феврале чемпион принял вызов от непобежденного британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО). Их бой завершился вничью, что позволило Адамесу сохранить титул. После этого WBC окончательно подтвердил, что следующим оппонентом должен стать именно Нурсултанов.





Сторонам был дан срок до 6 мая для подписания контракта. Однако к обозначенной дате договоренность достигнута не была, и промоутерские торги не состоялись. Совет, отметив положительную динамику в переговорах, решил предоставить дополнительное время для заключения сделки.

Тем временем объединенный чемпион мира по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы настаивает на проведении объединительного поединка с Адамесом. Доминиканец также заинтересован в таком бою, однако сейчас в приоритете организации обязательная защита против Нурсултанова.

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