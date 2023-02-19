Непобежденный казахстанец без боя вошел в топ-10 рейтинга WBO

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 12:59
©MTK

Казахстанский боксер второго полулегкого веса Султан Заурбек (13-0, 9 KO) вошел в топ-10 рейтинга WBO, передает корреспондент Vesti.kz.

Он поднялся с 11-й строчки. Действующим чемпионом организации является мексиканец Эммануэль Наваретте  (37-1, 31 KO). Также казахстанец занимает 14-е место в рейтинге IBF и 12-е в списке от WBA.

В последний раз он выходил на ринг в апреле прошлого года, когда впервые побывал в нокдауне, но все же нокаутировал Николаса Нахуэля Ботелли (11-7, 6 КО) из Аргентины.

Таким образом, на счету Заурбека 13 побед в 13 боях. При этом девять из них досрочные. 

"Увлекся и проморгал". Бой казахстанца с нокаутом и нокдауном вызвал реакцию в Европе

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Заурбек Султан

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 15:30
Профи-бокс
Хлестким нокаутом завершился титульный бой британского супертяжеловеса. Видео
Вчера , 14:17
Профи-бокс
Головкина похвалили за третий бой с "Канело"
Вчера , 12:59
Профи-бокс
Непобежденный казахстанец без боя вошел в топ-10 рейтинга WBO
Вчера , 09:41
Профи-бокс
Казахстанец с нокаутом вернулся после годового простоя
Вчера , 09:03
Профи-бокс
"На пути к завершению карьеры". Головкин раскрыл главную проблему "Канело"
Вчера , 07:45
Профи-бокс
В шаге от топ-3. Казахстанцы ворвались в элиту рейтинга WBC в весе "Канело" и Головкина
18 февраля, 13:53
Профи-бокс
Украинский супертяж улетел в жесткий нокаут и потерпел первое поражение в главном бою вечера
18 февраля, 10:02
Профи-бокс
В команде непобежденного американца отреагировали на новость о бое с Алимханулы
18 февраля, 07:57
Профи-бокс
Небитому американцу предложили бой с Алимханулы. Тот уже побеждал казахстанского боксера
17 февраля, 11:41
Профи-бокс
"Казахский король" получил бой против узбекского боксера
© 2008 - 2023 ТОО «EML»