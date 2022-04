"Увлекся и проморгал". Бой казахстанца с нокаутом и нокдауном вызвал реакцию в Европе

Ресурс vRINGe.com выделил комбинацию, которая помогла казахстанцу Султану Заурбеку (13-0, 9 КО) нокаутировать аргентинца Николаса Ботелли (11-7, 6 КО).

25-летний Заурбек сумел вернуться после нокдауна в поединке с 24-летним конкурентом, а издание решило разобрать ход рейтингового поединка в Лондоне.

"В рамках шоу Султан Заурбек (13-0, 9 KO) из Казахстана в лимите второго полулегкого веса (до 59 кг) побил Николаса Нахуэля Ботелли (11-7, 6 КО) из Аргентины, но при этом и сам побывал в нокдауне.

Чемпион Европы по версии WBO Заурбек увлекся атакой и проморгал контратаку джорнимена - оказался на канвасе в 3-м раунде.

Фаворит поднялся на ноги, продолжил гнуть свою линию. К пятому раунду бой превратился в одностороннее избиение. Затем у Заурбека прошел красивый хук по печени. На этом все закончилось," - подытожил источник.

На победу Заурбека отреагировал его тренер Дэвид Колдуэлл, который назвал казахстанца "Молотом".

"Молот снова бьет". В Великобритании отреагировали на нокаут от казахстанца

