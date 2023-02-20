Небитый американец объяснил отказ от боя с Алимханулы

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Сегодня 09:20
©Boxingscene.com

Американский боксер первого среднего веса Чарльз Конуэлл (18-0, 13 KO) объяснил, почему не хочет на данном этапе встречаться с казахстанским средневесом Жанибеком Алимханулы (13-0, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я хотел бы в будущем побороться за титул чемпиона мира в среднем весе, но у меня все еще есть незаконченные дела в первом среднем весе.

Я близок к титульному бою в своей весовой категории и не уйду, пока не достигну своей цели - стать чемпионом мира", - приводит его слова инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Напомним, ранее именно Коппинджер сообщил, что Конуэлл может в мае разделить ринг с Алимханулы.

Любопытно, что Конуэлл в 2020 году в девятом раунде остановил другого казахстанца Мадияра Ашкеева.

Алимханулы является чемпионом мира по версии WBO в своем дивизионе.

В команде непобежденного американца отреагировали на новость о бое с Алимханулы

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO

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