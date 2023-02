Небитому американцу предложили бой с Алимханулы. Тот уже побеждал казахстанского боксера

Авторитетный инсайдер ESPN Майк Коппинджер сообщил некоторые подробности по следующему бою казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

"Источники сообщают ESPN, что Чарльзу Конуэллу предложили бой за титул в среднем весе против Жанибека Алимханулы в мае. Конуэлл выступает в первом среднем весе. Он также готов к бою в 154 фунтах с Себастьяном Фундорой, но WBC еще не заказал этот поединок", - пишет Коппинджер в Twitter.

