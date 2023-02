Промоутер Алимханулы собрался организовать лучший бой 2023 года

Чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе британца Джоша Тейлора (19-0, 13 КО) обязали защитить титул в поединке с американцем Теофимо Лопесом (18-1, 13 КО). Об этом информирует ВВС.

Когда пройдет этот бой, пока неизвестно. Но не исключается, что он может состояться в мае или июне в Эдинбурге (Шотландия).

WBO написала Бобу Аруму, промоутеру Тейлора и Лопеса, с указанием начать переговоры. А вот как в соцсетях отреагировал Арум:

"Теперь, когда WBO заказала бой между Тейлором и Лопесом, поработаем над организацией того, что может стать лучшим боем 2023 года".

Now that the WBO has ordered Josh Taylor vs. Teofimo López for the junior welterweight title, we are working on arranging what could be the best fight of 2023.