Жанибек Алимханулы сделал заявление о первом бое в 2023 году

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) сделал признание, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он написал пост в твиттере, подчеркнув, что ждет свое возвращение на ринг.

Алимханулы выразил надежду, что на следующей неделе появятся новости.

"Как и все мои болельщики, я тоже жду дату боя и имя соперника. Надеюсь, на следующей неделе все разрешится", - написал Алимханулы в у себя в твиттере.

Like all my fans, I am also waiting for the date of the fight and the name of the opponent. I hope everything will be sorted out next week.