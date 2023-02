Алимханулы обратился к Головкину после решения WBA

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы готов помочь соотечественнику Геннадию Головкину в подготовке к бою с кубинцем Эрисланди Ларой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала для Головкина обязательную защиту титула против Лары, отведя им на переговоры 15 дней.

"Лара хороший боец. Но Головкин лучше. Я левша, Лара левша. Если моему брату Головкину

понадобится моя помощь, я с радостью помогу подготовиться к бою. Мы, казахи, всегда поможем друг другу!", - пишет Алимханулы в Twitter.

Lara is a good fighter. But Golovkin is better. I'm southpaw, Lara southpaw. If my brother @GGGBoxing needs my help, I will gladly help to prepare for fight. We Kazakhs will always help each other!