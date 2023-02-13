Жанибек Алимханулы показал свою защиту в чемпионском бою

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) опубликовал видео со своего боя против британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер показал, как в этом поединке работает корпусом и уворачивается от ударов оппонента.

"Защита - отец бокса! Каждый бой делает воина воином. С каждой борьбой, с которой сталкиваешься, ты растешь", - говорится в подписи к его видео.

С Бентли казахстанец встречался в ноябре прошлого года и победил его судейским решением (116-112 дважды и 118-110), тем самым успешно проведя первую защиту титула.

Ранее Алимханулы выразил надежду, что на следующей неделе появятся новости о его следующем сопернике.

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