"Не было никакого удара по затылку". СМИ разобрали победу казахстанского супертяжа в бою за титул от WBA

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) одержал досрочную победу в Гамбурге над американцем Джои Давейко (21-9-4, 12 КО) и этим самым успешно защитил пояс WBA International в супертяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский супертяж нокаутировал американца в бою за титул от WBA

С самого начала поединка американец по прозвищу "Танк" жаловался на якобы удары по затылку. Но, как считает BoxingSquared, не было никакого удара по затылку.

"Это момент, когда Кособуцкий нанес удар левой, сбивший с ног Давейко. Отчетливо видно, что не было никакого удара по затылку, как утверждалось. Очевидно, что работа по корпусу дала о себе знать, и это было попадание в корпус перед ударом левой, из-за которого Давейко согнулся и повернулся", - пишет источник.

Добавим, что поединок с Давейко для Кособуцкого стал третьим Гамбурге. Первые два он выиграл досрочно: в конце 2019 года он нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (16-1, 14 КО), а в феврале 2021-го - нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО).

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