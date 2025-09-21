Названы два боксёра, с которыми Кроуфорду не стоит драться

Лучший тренер прошлого года Роберт Гарсия рассказал, нужен ли американцу Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 КО) бой с соотечественником Давидом Бенавидесом (30-0, 24 КО), если тот вдруг согласится вернуться во второй средний вес, передают Vesti.kz.

В последнем бою Кроуфорд поднялся на два дивизиона и отобрал звание абсолютного чемпиона второго среднего веса у мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО).

"Я бы на это не пошёл. Однозначно нет! Кроуфорд только что добился одной из самых знаковых побед в истории бокса. Ему незачем сейчас так рисковать. Бенавидес слишком большой и слишком сильный. На самом деле мы, как болельщики, ведь всегда переживаем за чемпиона. Боимся, что он задержится в боксе и начнёт принимать плохие бои, которые он не должен был принимать", - приводит слова Гарсии vRINGe.com.

Гарсия считает, что также Кроуфорду ни в коем случае не нужен бой с временным чемпионом WBC Кристианом Мбилли: "Тоже не очень хороший бой для Теренса. Мбилли опасен - очень много ударов выбрасывает…".

Напомним, что следующий бой Бенавидеса запланирован на 22 ноября. В этот день он проведёт дебютную защиту пояса по линии WBC в полутяжёлом весе против британца Энтони Ярда.

Ранее было названо новое "лицо бокса" после Кроуфорда и Канело. Также казахстанцу Геннадию Головкину предложили идеального соперника для возвращения на ринг.