Кроуфорд и Канело в ауте: названо новое "лицо бокса"

На прошлой неделе американец Теренс Кроуфорд поднялся на два дивизиона и отобрал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе у мексиканца Сауля Канело Альвареса. Этот результат привлёк внимание экспертов, которые считают, что профессиональному боксу требуется новое лицо, передают Vesti.kz.

Сенсацией обернулся бой Канело - Кроуфорд за звание "абсолюта"

Обозреватели бокса Крис Мэнникс и Серхио Мора отмечают, что с уходом возрастных бойцов, таких как Канело и Кроуфорд, появляется вакуум лидерства. Мора предложил видеть новым лицом бокса 28-летнего американца Давида Бенавидеса.

По словам Моры:

"Это Давид Бенавидес! Ему 28 лет. Никаких признаков износа. Дерётся ярко и зрелищно. Думаю, он может стать следующим топом. Всерьёз и надолго. У него идеальное сочетание скорости и мощи. Это нечасто увидишь. Особенно в этом весе и от настолько большого парня. А ещё у него длиннющие руки. Реальный монстр. Не вижу никого, кто бы мог его побить. Считаю, что именно за ним будущее", - приводит его слова vRINGe.com.

Предстоящий бой может подтвердить статус

22 ноября Бенавидес проведёт дебютную защиту пояса по линии WBC в полутяжёлом весе, выйдя на ринг против многократного претендента из Великобритании Энтони Ярда. Эксперты считают, что бой может быть более опасным, чем кажется на первый взгляд, и станет серьёзным испытанием для перспективного боксёра.