Названо преимущество непобежденного казахстанца в бою за титул WBA

Казахстанец Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) не является фаворитом в бою за титул WBA Interim во втором среднем весе с Алленом Ленноксом (22-1-1, 14 КО) из Гайаны, который пройдет 12 сентября. Об этом корреспонденту Vesti.kz заявил редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри. Эксперт назвал неприятные обстоятельства для казахстанца, а также его плюсы.

"Ербосынулы - интересный проспект. Он постепенно шел к вершине и получил бой. Однако в дело вмешались другие обстоятельства. Заболевание коронавирусом - сейчас это суровая реальность. У этой болезни есть последствия. Любой человек ощутит на себе это. Главное, чтобы это не повлияло на боеспособность казахстанца. Насколько мне известно, он долго восстанавливался. Сейчас поединок с опытным Ленноксом покажет, насколько это соответствует действительности.

В пользу казахстанца говорит то, что его соперник не дрался больше года. Это большой срок. Возможно, преимущество в тонусе сыграет на Ербосынулы", - отметил МакКаферри.

Леннокс в последний раз дрался в августе 2020 года, когда решением судей уступил "обычному" чемпиону WBA - кубинцу Давиду Моррелу (5-0, 4 КО). В свою очередь Ербосынулы не выходил на ринг с декабря прошлого года. Тогда он в Нур-Султане нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил свои титулы по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global.

Весной казахстанец должен был стать участником боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО). Он планировался на 17 апреля в Карлсруэ (Германия), но за неделю до встречи Ербосынулы заболел коронавирусом, в итоге поединок отменили.

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