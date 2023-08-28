Названа цена поражения казахстанского супертяжа с дисквалификацией в дебютном бою в США

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Сегодня 15:52
©Universum Boxing

Американский журналист Джек Маккаферри прокомментировал корреспонденту Vesti.kz дисквалификацию казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого (19-1, 18 KO) в бою против нигерийца Эфе Аджагбы (18-1, 14 KO). Также эксперт назвал главную проблему боксера из Казахстана.

Поединок прошел в минувшие выходные в Талсе (США) и завершился дисквалификацией казахстанца. Последний отметился неоднократными ударами ниже пояса, а после очередной грязной выходки в четвертом раунде рефери остановил поединок. В итоге Кособуцкому засчитали поражение с дисквалификацией. 

"Это безумие. Согласен, что Аджагба не чистый боксер, но поступок Кособуцкого - это низость. Дисквалификация казахстанского супертяжа была справедливой. Меня удивляет то, что он слишком часто использовал грязные удары. Неужели он не понимал, что в боях такого уровня контроля от рефери будет больше? Думаю, что на этом о его перспективах в США можно временно поставить крест, а Аджагба, скорее всего, получит большой бой с Джошуа", - отметил Маккаферри.

Отметим, что для Кособуцкого это было дебютное выступление в США, до этого он боксировал в Европе. Поражение от нигерийца стало для него первым на профи-ринге.

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан

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