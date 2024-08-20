Назван точный исход боя Головкин - Кроуфорд

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Сегодня 11:40
©Турар Казангапов/Vesti.kz

Аккаунт подкаста о боксе Rope-a-Dope Boxing Podcast в социальной сети Х поделился прогнозом на потенциальный бой бывшего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) и американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО), передает Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что казахстанцу предложили бой с Кроуфордом в Саудовской Аравии.

"Победа Теренса по очкам. GGG слишком медленный и легко пропускает удары в 42 года", - спрогнозировал исход боя Rope-a-Dope Boxing Podcast.

Кроуфорд последний бой провел 4 августа в Лос-Анджелесе против Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО) и по очкам победил его, отобрав титул чемпиона по версии WBA в первом среднем весе.

Головкин не боксировал с сентября 2022 года, когда судейским решением проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу (61-2-2, 39 КО). С февраля Головкин возглавляет НОК Казахстана.

 

Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Кроуфорд Теренс Профессиональный бокс

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