Назван позитивный момент в победном возвращении Ислама на профи-ринг

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Сегодня 11:33
©Qazaq team

Журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил возвращение казахстанского средневеса Каната Ислама (29-1, 22 KO) после первого поражения в карьере. Также специалист назвал позитивный момент в поединке против аргентинца Хавьера Франсиско Масьеля (34-18, 23 КО). 

Их поединок состоялся 7 октября в Плант-Сити (США) и продлился все восемь запланированных раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Исламу.

Полное видео боя, или как Канат Ислам одержал победу после первого поражения в карьере

"Смотрел этот бой. Ислам показал себя очень хорошо. Он выглядел свежо и показался выносливым. Полностью доминировал на ринге. Однако уровень оппозиции не может показать истинный уровень. Масьель - боец невысокого уровня. В следующем бою необходимо выбрать соперника более опасного. Это и покажет готовность Ислама к серьезным вызовам", - отметил Барбоза.

Между тем Ислам готовился к этому бою под руководством Роджера Ромо. Этот поединок стал для Каната первым после его поражения в феврале в Плант-Сити (штат Флорида, США), когда он уступил британцу Джимми Келли (26-2, 10 КО) решением судей в бою за вакантный титул WBO Global в среднем весе.

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Метки:
Ислам Канат Профессиональный бокс Казахстан

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